Один з найсучасніших фрегатів Ірану раптово потонув у порту

IRIS Sahand, який є одним з найсучасніших фрегатів Військово-морського флоту Ірану, потонув у порту приписки Бендер-Аббас. Про це повідомляє Naval News – видання, що спеціалізується на морській тематиці.

Зазначається, що корабель перекинувся на лівий борт, носова частина якого вище за корму. Над водою видно лише бічні частини корпусу та купол сонара.

Попередньо, це сталося через "технічний збій" під час ремонту корабля.

12-річний Sahand є першим великим кораблем, який повністю був спроєктованим іранськими фахівцями й побудований самостійно без інших країн.

Він здатний бути в морі без дозаправки протягом п’яти місяців. Водотоннажність корабля — 1300 тонн, довжина — 96 м, швидкість — 25 вузлів. Есмінець має малий радарний переріз, оснащений протичовновою та протиповітряною зброєю, зокрема, зенітною артилерією та ракетними системами для ураження надводних цілей.

Джерело: news.liga.net

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