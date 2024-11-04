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В Ірані затримали студентку, яка роздяглася на знак протесту

В Ірані затримали студентку, яка роздяглася на знак протесту

Amnesty International вимагає її звільнення

Відео одиночної протестної акції поширилися в іранських соцмережах 2 листопада. На цих кадрах невідома жінка, яка роздяглася до спідньої білизни, йде вулицею і сидить на кам'яному парапеті біля університету Азад у Тегерані. Відео, зняті очевидцями, були опубліковані іранським студентським медіаканалом Amir Kabir newsletter, а також правозахисною групою Hengaw, новинним сайтом Iran Wire та іншими перськомовними медіа.

На іншому відео видно, як жінку заштовхують у машину чоловіки в цивільному і відвозять у невідомому напрямку. В інформаційному бюлетені Amir Kabir стверджується, що під час затримання її побили. Відповідно до обов'язкового дрес-коду в Ірані жінки зобов'язані носити хіджаб і особливий одяг у громадських місцях.

"Влада Ірану повинна негайно і беззастережно звільнити студентку університету, яку жорстко затримали після того, як вона зняла одяг, протестуючи проти неправомірного застосування сили працівниками служби безпеки, які вимагають обов'язкового носіння одягу, що закриває, в Ісламському університеті Азад в Тегерані", - заявила правозахисна організація Amnesty International у соцмережі Х. Правозахисники наголошують, що "звинувачення у побитті й сексуалізованому насильстві стосовно неї під час затримання потребують незалежного та неупередженого розслідування".

2022 року Іран сколихнули загальнонаціональні протести після смерті 22-річної Махси Аміні, іранської громадянки курдського походження, затриманої поліцією моралі за звинуваченням у неправильному носінні головної хустки. Протести, під час яких жінки знімали хустки з голови, а іноді навіть спалювали їх, припинилися лише після репресій, унаслідок яких загинули понад 550 протестувальників і тисячі були заарештовані.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28320

Новости портала «Весь Харьков»

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