Адміністрація президента США Джо Байдена застерігала Іран від нового нападу на Ізраїль, вказавши, що не зможе утримати ізраїльську сторону від нищівної відповіді

Про це повідомив американський інформаційний сайт Axios із посиланням на американського посадовця та колишню ізраїльську посадовицю.

"Ми сказали іранцям: ми не зможемо стримати Ізраїль і не зможемо бути впевненими, що наступна атака буде такою ж вивіреною і прицільною, як і попередня", - зазначив американський співрозмовник видання.

За його словами, повідомлення було безпосередньо направлено іранській стороні. Йдеться про нестандартну ситуацію, оскільки зазвичай інформація про такі безпосередні контакти не розголошується, констатувало видання Axios.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28321

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