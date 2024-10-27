росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю про переміщення американських та ізраїльських військових — Sky News Arabia

рф надала цю інформацію «у рамках співпраці з Іраном і зниження ескалації у регіоні».

Зазначається, що Тегеран применшив наслідки ізраїльської атаки, стверджуючи, що деякі об'єкти зазнали «обмеженої шкоди».

Іран також заявив, що ізраїльські удари були націлені на військові бази в провінціях Ілам, Хузестан і Тегеран.

В той же час, в Ірані повідомили Ізраїль через посередника, що не будуть відповідати на останню атаку.

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В Білому Домі заявили, що Ізраїль відповів саме так, як йому рекомендували, це повинно покласти край прямому обміну ударами між Ізраїлем і Іраном.

Джерело: https://t.me/znua_live/173566

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