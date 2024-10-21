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У Донецькій та Львівській областях на територіях шахт виникали надзвичайні ситуації

У Донецькій та Львівській областях на територіях шахт виникали надзвичайні ситуації

У Донецькій області внаслідок технологічних порушень знеструмлювалась шахта, у Львівській області на території шахти виникла пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У момент надзвичайної ситуації у шахті на Донеччині, під землею перебували 20 працівників, їх вивели на поверхню.

У Львівській області в шахті перебували 32 працівники. Їх також вивели на поверхню, постраждалих немає.

Окрім цього, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряних ліній знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 350 абонентів.

У Сумській області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Джерело: epravda.com.ua

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