Одноразового ураження мосту біля Чонгару недостатньо

Окупанти збудували понтонну переправу біля пошкодженого Чонгарського мосту — "Схеми" із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Через міст проходило близько 70% усього військового та цивільного трафіку загарбників, його пошкодження негативно вплине на їх логістику.

Втім, окупанти мають "резервні" шляхи поставок. Щоб повністю зруйнувати логістику в цьому районі, потрібен постійний вогневий вплив, наголошує військовий експерт Агіл Рустамзаде.

Джерело: https://t.me/znua_live/99356

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