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Официальный твиттер-аккаунт России прифотошопил медведя Аляски из музея США на коллаж с Путиным

Официальный твиттер-аккаунт России прифотошопил медведя Аляски из музея США на коллаж с Путиным

Это известная диорама из Американского музея естественной истории.

7 октября верифицированный твиттер-аккаунт @Russia, который ведут сотрудники МИД РФ, поздравил Владимира Путина с днём рождения, прикрепив коллаж, на котором президент России идёт рядом с медведем.

В комментариях пользователи обратили внимание, что медведь рядом с Путиным это часть диорамы Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. «Это… даже не русский медведь», — написал один из пользователей.

Музей подтвердил, что медведь на коллаже с Путиными — американский.

Официальный твиттер-аккаунт России прифотошопил медведя Аляски из музея США на коллаж с Путиным

Диорама Alaska Brown Bear расположена на первом этаже музея. В описании сказано, что на ней изображены бурые медведи Аляски, которые встретились во время охоты на лосося.

Официальный твиттер-аккаунт России прифотошопил медведя Аляски из музея США на коллаж с Путиным

Официальный твиттер-аккаунт России прифотошопил медведя Аляски из музея США на коллаж с Путиным

Художник Белмор Браун рисует в 1941 году фон для диорамы

Источник: tjournal.ru

Новости портала «Весь Харьков»

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