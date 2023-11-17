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Оккупанты начали блокировать VPN в Луганской области
На оккупированной территории Луганской области оккупанты блокируют населению VPN, чтобы те не имели связи с Украиной. Только за прошедшую неделю захватчики заблокировали 50 VPN.
Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.
«Только что получается какая-то информация о возможных контактах граждан с властями Украины, сразу по этим гражданам начинаются притеснения, проверки», - отмечает Лысогор.
По его словам, оккупанты проверяют телефоны у всех, включая школьников, где у них высчитывают наличие входа через VPN.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26703