Оккупанты начали блокировать VPN в Луганской области

На оккупированной территории Луганской области оккупанты блокируют населению VPN, чтобы те не имели связи с Украиной. Только за прошедшую неделю захватчики заблокировали 50 VPN.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Только что получается какая-то информация о возможных контактах граждан с властями Украины, сразу по этим гражданам начинаются притеснения, проверки», - отмечает Лысогор.

По его словам, оккупанты проверяют телефоны у всех, включая школьников, где у них высчитывают наличие входа через VPN.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26703

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