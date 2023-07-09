Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 38

Оккупанты начали подготовку к боям в Крыму

Оккупанты начали подготовку к боям в Крыму

российские войска начали подготовку к возможным боевым действиям во временно оккупированном полуострове Крым.

Об этом сообщает Military Media Center.

"В целях отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики усиливают защиту крымских перешейков.

Также в центре подчеркивают, что в Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на предотвращении атак на свои корабли и пункты базирования флота.

#Крым #оккупанты

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19882

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чебурнет уже близко
Сегодня 09:56    0
СБУ затримала бойовика-розвідника «днр», який хотів «залягти на дно» у Вінниці
Сегодня 09:31    60
Турция
Сегодня 09:18    85
Харківщина, 9 липня
Сегодня 09:14    89
Чому треба обережно ставитися до інформації Bloomberg про українські та російські танки
Сегодня 09:06    97
500 днів, які нас змінили: Україна стала ще сильнішою і обов’язково переможе
Сегодня 08:53    100
Ціна західній нерішучості
Сегодня 08:35    120
кремль специально изменяет демографический состав населения временно захваченных территорий
Сегодня 08:30    102
Німеччина не хоче України в НАТО
Сегодня 08:23    121
15 років ув‘язнення зраднику-навіднику
Сегодня 08:18    106
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 