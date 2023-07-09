Оккупанты начали подготовку к боям в Крыму

российские войска начали подготовку к возможным боевым действиям во временно оккупированном полуострове Крым.

Об этом сообщает Military Media Center.

"В целях отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики усиливают защиту крымских перешейков.

Также в центре подчеркивают, что в Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на предотвращении атак на свои корабли и пункты базирования флота.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19882

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