Окончательный перелом

Победа Украины в херсонском направлении - это "роковой перелом войны", который зафиксировал положение, которое мы с вами обговаривали ранее:

- Украина дистанционными ударами сносит оборону России, теряя минимальное количество оружия и личного состава

- Украина дожидается "краха системы снабжения" и, соответственно, катастрофы россиян в сфере обороны, после чего реализует череду вылазок, заставляя Кремль бежать, а не воевать, поэтому Украина тратит в 6-12 раз меньше войск в случае наступательных действий, чем это "положено" по военной статистике.

- Россия в таких реалиях в принципе не способна перейти из обороны в наступление, а способна лишь из обороны перейти в бегство.

Все эти пункты под вопли кремлёвских провокаторов про "убаюкивание Циником аудитории" мы расписывали ещё с весны, когда тактика Украины стала понятной и стабильной.

Теперь Кремль по 6 раз за неделю (по словам Пескова) просит Украину о переговорах.

Но тут давайте думать:

- Россия не имеет возможности расширить свою зону территориальной оккупации.

- Россия с каждым днём либо теряет боеспособность сил обороны, либо вообще теряет территории.

- То есть каждый новый день - это прямой удар по российскому руководству: Россия в отстающей позиции (поставлена раком, одновременно репетируя положение аквалангиста в "кабинетах задумчивости" общего пользования).

- Украина диктует повестку переговоров, однако пока (!) не может говорить о всех оккупированных территориях.

- Россия понимает, что шанс сохраниться на территориях - это выклянчить перемирие и использовать его в качестве времени для подготовки к новой войне.

Фактически после освобождения Херсона путь военной экспансии РФ не просто остановлен, он разгромлен. Теперь можно говорить однозначно: Россия окончательно проиграла войну, и теперь пытается манипуляциями и угрозами переделать условия своей капитуляции.

Условия капитуляции сейчас такие, что Россия сама себя стирает с политической карты мира, становясь бесправной провинцией Китая.

Одновременно с этим явно ослабевают позиции "оси диктатур": победа Украины - это путь к расширению влияния Штатов в Восточной Европе, возвращения утраченного мохнатой мочалкой влияния в Азии, а также путь перелома войны диктатуры и авторитаризма в сторону первых.

Так что, освободив Херсон, Украина одновременно нанесла удар по Ирану, Китаю, Северной Корее, всем прямым и косвенным союзникам Кремля и Пекина.

На такой волне даже любители поговорить - Франция и Германия - сообщают о том, что Украине пора "дожимать" Россию.

Фактически сейчас у Украины открывается стратегический пояс военных шагов на луганском направлении, на Донецком плацдарме, в сторону Мариуполя и Мелитополя.

К слову, относительно скорое и уникально техничное освобождение Мариуполя может вызвать достаточно интересную реакцию от тех российских военных, которые "брали Мариуполь" террором.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7608

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