Окупанти можуть здійснити провокації на ТОТ у день росії

росіяни можуть влаштувати теракти 11-12 червня – у ці дні загарбники проводитимуть святкові заходи до дня росії, до яких залучатимуть велику кількість цивільного населення, повідомили у Центрі національного спротиву.

Ворог давно показав, що йому байдуже на кількість жертв серед цивільного населення. Окупанти готові на все, аби зупинити контрнаступ ЗСУ та звинуватити Україну у власних злочинах.

Тож мешканцям тимчасово окупованих територій краще не долучатися до масових акцій, що проводитимуть росіяни. Це допоможе врятувати життя та здоровʼя.

Джерело: https://t.me/spravdi/30215

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