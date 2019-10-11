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Омские полицейские допросили кошку из-за драки между супругами

Омские полицейские допросили кошку из-за драки между супругами

В Омске сотрудники патрульно-постовой службы, пытаясь разобраться в обстоятельствах семейного конфликта между супругами, опросили единственного свидетеля — кошку Бусю. «Кошка Буся опрошена. Она пояснила, что „мяу“», — сообщила пресс-служба омского управления МВД на странице во «Вконтакте».

Полицейских вызвала жительница Омска. Она рассказала, что после измены мужа между ней и супругом возник конфликт.

— Ещё два дня назад я шла с работы и застукала их в кустах. А теперь два дня я пью, потому что нервы сдают, — рассказывала полицейским женщина.

В день измены женщина устроила драку с супругом, а позже муж избил её и сбежал, оставив одну с четырёхлетним ребёнком. Снимать побои и писать заявление на мужа омичка отказалась.

В 2014 году суд во Франции пытался допросить лабрадора Танго, ставшего очевидцем убийства своего хозяина.

Источник: breakingmad.me

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