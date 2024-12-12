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ООН: избирательная "миротворческая" импотенция

ООН: избирательная миротворческая импотенция

Миротворческие силы ООН входят в Ливан, чтобы обеспечить уход израильских войск. Красиво звучит? Конечно. А теперь вопрос: почему те же силы не делают ни шага в Украине, где россия ведёт кровопролитную войну, разрушая целые города? ООН здесь как будто всё устраивает.

Организация, созданная для поддержания мира, фактически превратилась в инструмент покрывания агрессоров. Пока россия разрушает миропорядок, ООН продолжает "глубоко беспокоиться" и ограничиваться жалкими резолюциями.

Ирония в том, что именно через ООН россия продолжает блокировать любые попытки привлечь себя к ответственности. Вместо миротворчества мы видим крышевание войн. Может, пора признать: ООН уже давно не защитник мира, а клуб избирательного гуманизма.

Джерело: https://t.me/rusnewsTABU/490

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