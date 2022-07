Оперативна інформація станом 18.00 28.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто п’ятдесят п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, за винятком використання підрозділами ворога зенітних ракетних комплексів для ударів з території республіки білорусь по об’єктах у Чернігівській області.

На Харківському напрямку противник не припиняє обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Шаповалівка, Питомник, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Старий Салтів, Печеніги, Базаліївка, Леб’яже, Коробочкине, Мосьпанове і Чепіль. Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харкову та селищу Кочеток. Також ворог задіяв авіацію поблизу Руських Тишків, а безпілотними літальними апаратами вів повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової, Питомника, Малинівки, Чугуєва і Печенігів.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій підрозділи противника не проводили. Ствольною, реактивною артилерією та танками обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка.

Завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини.

В районах Берестового та Нагірного, силами розвідувальних груп, окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ.

Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Тут підрозділи ворога з втратами відійшли.

На Авдіївському напрямку, за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії, противник відновив штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, успіху не мав, відійшов.

Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах.

Також ворог обстрілював позиції наших військ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Авдіївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначається. Ворог здійснював обстріли біля Мар’їнки, Катеринівки, Новомихайлівки, Павлівка та ще двадцяти населених пунктів. Завдав авіаударів неподалік Вугледара та Кам’янського. Над Оріховом, Малинівкою та Ольгівським відзначено проведення повітряної розвідки безпілотним літальним апаратом типу “Елерон”.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли у районах Нововознесенського, Потьомкиного, Високопілля та великої низки інших населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару біля Новопетрівки.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах.

Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

