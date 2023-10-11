Оперативна інформація станом на 06.00 11 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася п’ятсот дев’яносто п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільним будинкам в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області. Окрім цього, окупанти атакували південні регіони нашої держави ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”, більшу частину з яких знищено нашою протиповітряною обороною. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, й діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Блешня Чернігівської області; Бачівськ та Попівка Сумської області; Басове, Гатище, Вовчанські Хутори, Синьківка, Кислівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Новолюбівка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Бердичі, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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