Оперативна інформація станом на 16.00 18.12.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 138.

Найгарячіше зараз на Курщині, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумської та Чернігівської областей, такі як Семенівка, Янжулівка, Тур’я, Грабовське, Велика Писарівка та Пономаренки; з РСЗВ загарбник бив по Краснопіллю; некерованими авіаракетами - по Олександрівці.

На Харківському напрямку триває ворожа атака на позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Противник завдав авіаційних ударів по Вовчанських Хуторах та Удах.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі атакували Сили оборони в районах Петропавлівки та Лозової. Два боєзіткнення ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилося, ще п’ять - тривають.

Три атаки ворожих військ відбили українські захисники на Сіверському напрямку, наразі точиться бій поблизу Верхньокам’янського.

Тричі противник намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори, бої тривають.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районі Торецька, Диліївки та Щербинівки, триває вісім боєзіткнень.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, вісім боєзіткнень – ще триває.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 14 разів поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Дачне. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулося 15 ворожих атак неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого. Шість боєзіткнень тривають.

Ворог проводив наступальні дії в районах Новоандріївки на Оріхівському напрямку, атаку відбито українськими підрозділами.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали 14 ударів (17 КАБ) по власній території. Українські воїни за сьогодні відбили 36 ворожих атак, бої тривають.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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