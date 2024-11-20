Оперативна інформація станом на 16.00 20.11.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 88. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБ, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно - на Покровському та Курахівському. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Яблунівка, Сидорівка, Олександрія, Велика Писарівка, Волфине Сумської області; Леміщине Харківської області; Леонівка Чернігівської області.

За наявною інформацією на даний час, росія завдала 9 авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 15 КАБ.

На Харківському напрямку сьогодні наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська та Стариці.

П’ять штурмових дій загарбників зупинили наші воїни поблизу Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Чернещини, Зарічного та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 6 боєзіткнень, з яких одне триває дотепер.

На Краматорському напрямку противник активно застосовував бомбардувальну авіацію, в районі населеного пункту Червоне скинув чотири КАБ.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази марно атакував позиції наших військ в районі населеного пункту Торецьк. Також ворог скинув дві авіабомби в районі Костянтинівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Григорівка та Пушкіне.

На Курахівському напрямку наші оборонці відбивали 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Дев’ять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками, тривають ще три боєзіткнення.

На Времівському напрямку зупинено 20 штурмів противника поблизу Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, ще чотири штурми продовжуються до цього часу.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Сіверському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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