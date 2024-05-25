Оперативна інформація станом на 16.30 25.05.2024 щодо російського вторгнення.

Ситуація вздовж всієї лінії зіткнення залишається складною, водночас, контрольованою Силами оборони України. Наші захисники стійко тримають зайняті позиції, б’ють ворога та знищують його техніку.

З початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 71.

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів здійснювали штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Бої досі тривають поблизу Вовчанська, Тихого, Стариці та Нескучного. В районі населеного пункту Приколотне ворог вдарив чотирма КАБами. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку агресор наростив кількість штурмових дій до 11. Активно застосовує авіацію. Так, в районі Стальмахівки було скинуто чотири КАБи та ще один по місту Куп’янськ. Поблизу Райгородки ворог наносить ураження некерованими авіаційними ракетами. На деяких ділянках українські захисники проводять активні дії у відповідь.

На Лиманському напрямку крім Торського, противник атакував Сили оборони в районі Терн та Серебрянського лісництва. Три штурмові дії наші воїни відбили, одна ще триває.

На Сіверському напрямку ворог активізувався неподалік Білогорівки та Верхньокам’янського. Тут зафіксовано чотири боєзіткнення, два з них ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти наростили кількість штурмових дій до семи. Окрім Кліщіївки, ворог намагався прорвати нашу оборону біля Нового, Іванівського та Андріївки. Сили оборони рішуче тримають рубежі.

Гарячою залишається обстановка на Покровському напрямку. Тут кількість боєзіткнень зросла до 18. Додались ворожі штурми в районах Уманського та Водяного. 12 атак агресора українські воїни успішно відбили, ще шість тривають.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили сім штурмових дій російських окупантів. В районі Побєди ворог наніс ураження двома КАБами. На даному напрямку триває ще два боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі п’ять спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Захисники України тримають ворога під жорстким вогневим контролем та виснажують його наступальний потенціал. На деяких ділянках наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення.

З вірою у Сили оборони України! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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