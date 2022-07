Оперативна інформація станом на 18.00 05.07.2022 щодо російського вторгнення

Триває сто тридцять друга доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, в той же час продовжує зберігатися загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки білорусь. За наявною інформацією, в збройних силах цієї країни проводиться перевірка системи управління та оповіщення.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Мхи та завдав авіаудару поблизу Есмані.

На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка. Вів штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційного удару в районі Харкова.

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли із артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долинаи та Адамівка. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки і Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Потьомкіне, Іванівка, Березнегувате, Партизанське, Червона Долина, Киселівка та Мирне. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противнику все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат внаслідок ведення війни на території України.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»