Оперативна інформація станом на 18.00 12.04.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває чотириста тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито 34 атаки ворога.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації продовжують перебувати на території республіки білорусь. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. Окремі з’єднання та частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки здійснено за рахунок призову військовослужбовців запасу.

Противник і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог обстріляв населені пунктів Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефодівка, Білопілля, Волфине, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля Сумської області,

а також Ветеринарне, Вовчанськ, Варварівка, Землянки, Комісарове та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Піщане, Кузьмине та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Хромового та біля Богданівки. Підрозділи сил оборони відбили близько 18 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії

в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 14 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Качкарівку, Веселе, Антонівку, Інженерне, Зеленівку Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” - школярами та викладацьким складом.

Так, в місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

Водночас, у тимчасово захопленому росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана “влада” значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 1 ворожий БпЛА типу “Орлан - 10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також 1 радіолокаційну станцію противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»