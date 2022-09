Оперативна інформація станом на 18.00 13.09.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває двісті друга доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках.

Російські окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує завдавати ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від російських авіаційних і ракетних ударів, вогню з ворожих РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних, 8 авіаційних ударів та провів 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В рамках командно-штабного навчання на полігоні “Брестський” збройні сили республіки білорусь відпрацювали розіграш дій з бойовою стрільбою щодо відбиття наступу умовного противника, з подальшим його витісненням за межі країни.

На інших напрямках противник обстрілював нашу інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське і Стукалівка Сумської області;

на Харківському напрямку – Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ;

на Краматорському напрямку – Яремівка, Маяки, Пришиб, Білогорівка, Слов’янськ, Краматорськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка та Закітне;

на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка та Виїмка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка;

на Запорізькому напрямку – Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Малі Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Гуляйпільське, Залізничне, Темирівка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Крім того, ворог посилено вів повітряну розвідку БпЛА, здійснивши близько 70-ти вильотів.

Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом - російські військові. Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України. У місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

Російське військове керівництво вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу “чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова” у грудні цього року. Також, дострокові випуски відбудуться у інших навчальних закладах міністерства оборони російської федерації.

Дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх подій. Продовжується зниження рівня морально-психологічного стану особового складу противника. Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Також, підтверджено знищення 11 вересня поточного року складів з боєприпасами противника в районі міста Херсон.

Віримо у перемогу! Разом її наближаємо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»