Оперативна інформація станом на 18.00 16.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто сорок третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони противник обстріляв позиції наших військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування підрозділів з метою подальшого просування у напрямках населених пунктів Барвінкове та Словʼянськ.

Агресор здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Прудянка, Дементіївка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне, Коробочкине, Долина, Іванівка, Барвінкове, Богородичне, Велика Комишуваха, Новомиколаївка та Костянтинівка. Завдав авіаударів поблизу Мосьпанового і Богородичного.

На Словʼянському та Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Продовжує задіювати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.

Зафіксовано обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового і Соледара.

Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір’я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Успіху не має – українські воїни змусили противника відійти.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам’янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та інших. Авіаудар зафіксовано поблизу Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по лінії зіткнення. Завдавав авіаційних ударів в районі Потьомкиного. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та стійко тримають оборону.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

