Оперативна інформація станом на 18.00 18.07.2022 щодо російського вторгнення

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку наших об’єктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського Сумської області.

На Харківському напрямку противник продовжує ведення бойових дії з метою недопущення просування наших військ в бік державного кордону.

Ворог здійснив обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харкова та населених пунктів Уди, Прудянка, Слатине, Борщова, Руські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб’яже. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм – Барвінкове. Здійснив артилерійські обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопілля і Адамівка. Авіаудари зафіксовано неподалік Прудянки та Богородичного.

Українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки.

На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ.

Противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Тетянівки, Донецького, Дронівки, Григорівки, Стародубівки, Сіверська та Миколаївки. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам’янське. Успіху не має. Бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестове і Покровське.

Наші захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Курахівському і Запорізькому напрямках активних наступальних дій ворог не вів. Здійснював артилерійські обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тоненьке, Невельське, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Новопіль, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів та Малі Щербаки. Завдав авіаударів біля Новоданилівки та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу Сил оборони, активно веде повітряну розвідку БпЛА.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кавказ, Біла Криниця, Мурахівка, Кобзарці, Оленівка, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Благодатне, Нова Зоря та Таврійське. А авіаційні удари - біля Потьомкиного та Білої Криниці.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.

Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України.

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

