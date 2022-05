Оперативна інформація станом на 18.00 20.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває вісімдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та обстріли місцевості вздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

Російські окупанти завдають ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах на території України. Тривають артилерійські обстріли українських міст, що призводить до численних жертв серед мирного населення.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь (до семи батальйонів) на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

За наявною інформацією, на окремих полігонах на території республіки білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу “Точка-У” та дивізіон реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

В період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.

Не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку, з метою уточнення положення наших підрозділів, противник здійснює повітряну розвідку із застосуванням БпЛА, продовжує інженерне обладнання позицій на території російської федерації уздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ на північ від міста Харкова. Завдав авіаційних ударів та провів дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони.

На Слов’янському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій, перегрупуванні військ, а також накопиченні матеріально-технічних ресурсів. Ворог обстрілював з артилерії позиції наших військ на південь та південний захід від міста Ізюм. З метою уточнення положення наших військ провів повітряну розвідку двома БпЛА “Орлан-10”.

За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує блокувати роботу українських операторів стільникового зв’язку, здійснює розповсюдження пропагандистських матеріалів, намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів.

На Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступ, намагається оволодіти новими рубежами у районі населеного пункту Попасна, успіху не має.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії та штурмової авіації, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар’їнки), успіху не мав.

У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи стосовно місцевого населення.

На Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та логістичному забезпечені підрозділів.

Ворог продовжує інженерні роботи з обладнання другої лінії оборони.

З метою перешкоджання наступу наших підрозділів провів мінування мосту через річку Інгулець в районі Давидового Броду.

У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку ворог проводив заходи з логістичного забезпечення військ.

На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Знову поширено інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури та так званих “державних” закладів у містах Тирасполь, Бендери, Дубоссари та Рибниця.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам. Продовжуйте тотальний спротив окупантам. Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»