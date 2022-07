Оперативна інформація станом на 18.00 26.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто п’ятдесят третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках продовжується дія обмеження на відвідування цивільним населенням лісів у прикордонних з Україною районах республіки білорусь. Відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вів повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщоваої Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки.

Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського.

Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Цінічно завдав авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське.

Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших.

Завдав авіаудару біля Малинівки. Також окупанти вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне. Отримали відсіч та, з втратами, відійшли.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник продовжує зосереджувати на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших підрозділів. Ворог активно веде повітряну розвідку БпЛА та здійснює обстріли вздовж лінії зіткнення.

У противника фіксується системна проблема з поповненням особовим складом – російська федерація вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

