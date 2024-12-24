"Орєшнику" мінімум сім років

Результат дослідження уламків балістичної ракети середньої дальності "Орєшник", якою рф вдарила по Дніпру 21 листопада, показав, що російський диктатор путін брехав, коли розповідав про те, що це якась найновіша розробка, яка тільки-но була створена. БРСД "Орєшник" мінімум сім років: перший аналіз уламків показав дату 2017 року — Defense Express.

На одній із деталей "Орєшника" було знайдено серійний номер та дату виробництва — 12 квітня 2017 року.

І те що у цій ракеті використовуються деталь, якій вже понад сім років прямо говорить, що зібрали конекретно цей "Орєшник" приблизно у 2017-2018 роках.

І саме з цього часу сама ракета десь лежала на складі.

Відповідне фото Defense Express отримав із власних джерел.

"У 2017 році згідно планів рф мало розпочатись серійне виробництво РС-26 "Рубєж", в якому й вбачають справжню назву "Орєшника".

Але у березні 2018 року у Москві нібито було прийнято рішення відмінити постачання РС-26 на озброєння.

Також це означає, що розробку "Орєшника" розпочали значно раніше, бо 2017 рік — це рік виробництва конкретної деталі.

А от накреслювати цю ракету вочевидь розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.

Також увагу слід приділити індексу деталі — "ЕФИТ 302811.002".

Назва "ЕФИТ" напряму пов'язана із російським ракетно-космічним підприємством НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), що входить до "Роскосмосу".

Воно займається системами управління для ракетних комплексів: "Зенит", "Протон-М", розгінних блоків "Фрегат".

Зокрема для ракети "Зенит" система має індекс "ЕФИТ 377513.008", а для розгінного блоку "Фрегат" — "ЕФИТ.378111.003", — йдеться у висновках розслідувачів.

Зрештою те, що у росії у 2017 році система управління для балістичної ракети середньої дальності вже існувала у металі вкотре доводить, що Кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США, ще й цією розробкою.

А не лише ракетами для "Искандера".

Джерело: https://t.me/znua_live/182591

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