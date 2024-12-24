Два лицарі взяли пʼятьох окупантів в полон

На торецькому напрямку гаряче. Кількість ворожих штурмів стає все більше, хоч і закінчуюся вони для ворога однаково. Але нещодавно стався унікальний випадок.

Спочатку окупанти почали закидати нашу піхоту з дронів димовими шашками, щоб «викурити» з позиції. Тоді як паралельно з цим на штурм рушили перші 8 штурмовиків.

Утім, як тільки окупантів помітили пілоти та піхотинці 5-го стрілецького батальйону 28-ї ОМБр, для них розпочалося пекло на землі.

Штурмовиків загнали в бліндаж та стали «розбирати» ударними коптерами. Паралельно з тим, двоє піхотинців прийняли рішення взяти окупантів в полон.

Спочатку штурмовики відмовлялися здаватись. Однак кількома влучними кидками гранат піхотинці доступно пояснили окупантам, що це єдиний шанс вижити.

Зрештою, 5 окупантів здалися, а всі наступні групи розбилися об нашу оборону.

Важливо, що один з героїв, що брали полонених, раніше близько року перебував в СЗЧ, проте завдяки програмі повернення на службу вирішив долучитись до лав 28-Ї ОМБр. І нині, вмотивований бити окупанта, успішно виконує бойові завдання.

А вже згодом ви дізнаєтесь з перших уст полонених, як комісія з москви відправляє росіян та «днрівців» на штурми, як зрозуміли, що пора здаватись, як оцінюють роботу наших піхотинців та як отримати посвідчення учасника бойових дій, «ні разу нє стреляя».

Далі буде!

Джерело: https://t.me/ombr_28/1560

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