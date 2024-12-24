Матеріал The Guardian про перекидання бійців ППО в піхоту не відповідає дійсності
Центр стратегічних комунікацій пояснює
Британське видання The Guardian опублікувало матеріал, в якому стверджується, що фахівців з ППО переводять піхоту і що це ставить під загрозу функціонування протиповітряної оборони України.
▶️ У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що твердження про переведення ППО в піхоту недостовірне і некоректне.
▶️ Перепризначення військовослужбовців зі складу Повітряних сил відбуваються відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.
▶️ Такі рішення ухвалюються з метою доукомплектування особовим складом військових частин, але не за рахунок послаблення сил ППО.
▶️ Про те, що ефективність роботи сил ППО не знижується, свідчить кількість повітряних цілей, які збиваються під час кожної атаки ворога.
Джерело: https://t.me/spravdi/43789