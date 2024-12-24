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Матеріал The Guardian про перекидання бійців ППО в піхоту не відповідає дійсності

Матеріал The Guardian про перекидання бійців ППО в піхоту не відповідає дійсності

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Британське видання The Guardian опублікувало матеріал, в якому стверджується, що фахівців з ППО переводять піхоту і що це ставить під загрозу функціонування протиповітряної оборони України.

▶️ У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що твердження про переведення ППО в піхоту недостовірне і некоректне.

▶️ Перепризначення військовослужбовців зі складу Повітряних сил відбуваються відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

▶️ Такі рішення ухвалюються з метою доукомплектування особовим складом військових частин, але не за рахунок послаблення сил ППО.

▶️ Про те, що ефективність роботи сил ППО не знижується, свідчить кількість повітряних цілей, які збиваються під час кожної атаки ворога.

Джерело: https://t.me/spravdi/43789

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