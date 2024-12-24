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Німеччина передала Україні черговий масштабний пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий масштабний пакет військової допомоги

Надано з моменту попереднього оновлення (20 листопада):

- 15 ОБТ Leopard 1A5 (сумарно надано: 103, в планах: 22);

- 30 MRAP-ів (сумарно: 103);

- боєприпаси для ОБТ Leopard 2;

- боєприпаси для ОБТ Leopard 1;

- 1 система ППО IRIS-T SLM (сумарно: 6, в планах: 6);

- 1 система ППО IRIS-T SLS (сумарно: 5, в планах: 7);

- ракети IRIS-T SLM;

- 12 Kinetic Defence Vehicle від компанії Diehl Defence;

- 2 пускові установки PATRIOT (сумарно: 4, в планах: 2);

- 2 ЗСУ «Гепард» (сумарно: 57, в планах: 13);

- 2 радари TRML-4D (сумарно: 16, в планах: 0);

- ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder;

- 52 тис боєприпасів калібру 155 мм (сумарно: 358 тис);

- 1 САУ Panzerhaubitze 2000 (сумарно: 25, в планах: 19);

- 30 розвідувальних БПЛА Vector (сумарно: 398);

- 24 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun (сумарно: 369);

- 14 розвідувальних БПЛА Hornet XR (сумарно: 32);

- матеріальні засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

- 5 мобільних, дистанційно керованих і захищених систем розмінування (сумарно: 25);

- 7 десантних машин Caracal (сумарно: 15);

- 5 систем захисту для гелікоптерів AMPS (сумарно: 15);

- 45 підводних скутерів;

- 1 автомобіль для захисту кордону (сумарно: 277);

- 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros (сумарно: 262);

- 8 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros (сумарно: 78);

- 20 тис боєприпасів калібру 40 мм (сумарно: 393 тис);

- 15 тис мін калібру 120 мм;

- 4.6 тис протитанкових мін (сумарно: 19.5 тис);

- 120 гранатометів GMG (сумарно: 220);

- 200 кулеметів MG4;

- аварійні електрогенератори;

- 50 тентів (сумарно: 250);

- 420 штурмових гвинтівок MK 556 (сумарно: 4005);

- 80 снайперських гвинтівок HLR 338 із 74 тис набоїв (сумарно: 420/314 тис);

- понад 4,3 мільйона боєприпасів для вогнепальної зброї (сумарно: понад 60 мільйонів);

- 43 тис турнікетів (сумарно: 276 тис);

- 1 мільйон компресійних бандажів;

✔️Додано до планів поставок:

- 20 БМП «Мардер»;

- 2 ПУ «Петріот»;

- 4 Kinetic Defence Vehicle від компанії Diehl Defence.

Джерело: https://t.me/znua_live/182536

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