Німеччина передала Україні черговий масштабний пакет військової допомоги
Надано з моменту попереднього оновлення (20 листопада):
- 15 ОБТ Leopard 1A5 (сумарно надано: 103, в планах: 22);
- 30 MRAP-ів (сумарно: 103);
- боєприпаси для ОБТ Leopard 2;
- боєприпаси для ОБТ Leopard 1;
- 1 система ППО IRIS-T SLM (сумарно: 6, в планах: 6);
- 1 система ППО IRIS-T SLS (сумарно: 5, в планах: 7);
- ракети IRIS-T SLM;
- 12 Kinetic Defence Vehicle від компанії Diehl Defence;
- 2 пускові установки PATRIOT (сумарно: 4, в планах: 2);
- 2 ЗСУ «Гепард» (сумарно: 57, в планах: 13);
- 2 радари TRML-4D (сумарно: 16, в планах: 0);
- ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder;
- 52 тис боєприпасів калібру 155 мм (сумарно: 358 тис);
- 1 САУ Panzerhaubitze 2000 (сумарно: 25, в планах: 19);
- 30 розвідувальних БПЛА Vector (сумарно: 398);
- 24 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun (сумарно: 369);
- 14 розвідувальних БПЛА Hornet XR (сумарно: 32);
- матеріальні засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 5 мобільних, дистанційно керованих і захищених систем розмінування (сумарно: 25);
- 7 десантних машин Caracal (сумарно: 15);
- 5 систем захисту для гелікоптерів AMPS (сумарно: 15);
- 45 підводних скутерів;
- 1 автомобіль для захисту кордону (сумарно: 277);
- 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros (сумарно: 262);
- 8 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros (сумарно: 78);
- 20 тис боєприпасів калібру 40 мм (сумарно: 393 тис);
- 15 тис мін калібру 120 мм;
- 4.6 тис протитанкових мін (сумарно: 19.5 тис);
- 120 гранатометів GMG (сумарно: 220);
- 200 кулеметів MG4;
- аварійні електрогенератори;
- 50 тентів (сумарно: 250);
- 420 штурмових гвинтівок MK 556 (сумарно: 4005);
- 80 снайперських гвинтівок HLR 338 із 74 тис набоїв (сумарно: 420/314 тис);
- понад 4,3 мільйона боєприпасів для вогнепальної зброї (сумарно: понад 60 мільйонів);
- 43 тис турнікетів (сумарно: 276 тис);
- 1 мільйон компресійних бандажів;
✔️Додано до планів поставок:
- 20 БМП «Мардер»;
- 2 ПУ «Петріот»;
- 4 Kinetic Defence Vehicle від компанії Diehl Defence.
Джерело: https://t.me/znua_live/182536