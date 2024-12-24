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СБУ та Нацполіція затримали ще 3-х поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами на Київщині та Івано-Франківщині

СБУ та Нацполіція затримали ще 3-х поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами на Київщині та Івано-Франківщині

СБУ та Нацполіція затримали ще 3-х поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами на Київщині та Івано-Франківщині

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників спецслужб рф, які вчинили серію підпалів у різних регіонах України. Серед пошкоджених об’єктів – відділення Укрпошти та військові авто Сил оборони.

● Так, у Києві:

затримано 41-річного автомеханіка столичної СТО, який на замовлення фсб підпалив місцеве відділення Укрпошти і два авто українських військових.

Щоб «приховано» вчинити підпал, як запалювальну суміш фігурант використав бензин, який злив із баків приватних машин, що проходили у нього техобслуговування.

Далі для знищення доказів злочину фігурант порізав на металобрухт велосипед, яким пересувався по місту для проведення дорозвідки потенційних цілей.

Іншим затриманим є 15-річний мешканець столиці, який підпалив ще одне поштове відділення та відправив своєму російському куратору «фотозвіт» загоряння.

Для вчинення злочину юнак розбив вікно держустанови та вилив на його підвіконня легкозаймисту суміш.

● На Прикарпатті:

затримано ворожого поплічника, який спалив військове авто, що пригнали для ремонту після виконання бойових завдань на фронті.

За даними слідства, фігурантом виявився 36-річний ігроман з обласного центру. Раніше чоловік уже притягувався до відповідальності за крадіжки приватного майна.

Як встановило розслідування, він сподівався «заробити» на співпраці з окупантами, щоб поповнити свій рахунок в онлайн-казино.

Утім, замість «легких» грошей від агресора всім затриманим оголошено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Івано-Франківській областях за процесуального керівництва Київської міської та Івано-Франківської обласної прокуратур.

❗ Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чатбот СБУ «Спали» ФСБешника» t.me/spaly_fsb_bot

Джерело: https://t.me/SBUkr/13625

Новости портала «Весь Харьков»

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