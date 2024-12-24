Україна стверджує, що російський генерал навмисно вибрав співробітників Reuters як мішень під час нанесення ракетного удару в серпні — Reuters

Служба безпеки України назвала ім'я російського генерала, якого вона підозрює в організації ракетного удару по готелю на сході України в серпні. СБУ заявила, що він діяв «з метою навмисного вбивства співробітників» агентства Reuters.

У заяві Служби безпеки України йдеться про те, що заступник начальника Генерального штабу генерал-полковник Олексій Кім схвалив удар, унаслідок якого 24 серпня загинув радник із безпеки Reuters Раян Еванс і були поранені два журналісти агентства.

У заяві СБУ заочно повідомила Кіма, що той є офіційним підозрюваним у розслідуванні удару по готелю «Сапфір» у Краматорську. Це є кроком в українському кримінальному процесі, який згодом може призвести до пред'явлення звинувачень.

В окремому 15-сторінковому повідомленні про підозру, в якому СБУ виклала висновки розслідування, відомство заявило, що рішення про запуск ракети було ухвалене «з метою умисного вбивства співробітників міжнародного інформаційного агентства Reuters, які займалися журналістською діяльністю в Україні».

У документі, який було опубліковано на сайті Генпрокуратури, ідеться, що Кім отримав інформацію, що співробітники Reuters перебувають у Краматорську. У ньому також ідеться про те, що Кім мав «повністю усвідомлювати, що ці люди є цивільними особами і не беруть участі у збройному конфлікті».

СБУ не надала доказів на підтримку своїх заяв і не сказала, чому росія обрала як мішень саме Reuters. У відповідь на запит інформаційного агентства служба безпеки відмовилася надати більш детальну інформацію, заявивши, що кримінальне розслідування все ще триває, і тому вона не може розкривати таку інформацію.

Джерело: https://t.me/znua_live/182550

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