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У Херсоні ДБР затримало перебіжчика, який під час окупації охороняв затриманих загарбниками патріотів

У Херсоні ДБР затримало перебіжчика, який під час окупації охороняв затриманих загарбниками патріотів

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили та затримали жителя Херсону, який під час окупації міста працював на загарбників. Він був охоронцем у слідчому ізоляторі, де росіяни утримували та катували українських громадян.

До окупації Херсона чоловік працював молодшим інспектором в «Херсонському слідчому ізоляторі». Після захоплення міста він пішов на співпрацю з «новою владою» та влаштувався на аналогічну посаду у незаконно створеному загарбниками ізоляторі так званої служби виконання покарань.

Перебіжчик забезпечував охорону ув’язнених громадян, які чинили спротив окупаційній владі. Після звільнення Херсона він залишився у місті та почав переховуватися, постійно змінюючи орендоване житло.

Працівники ДБР викрили перебіжчика, затримали та повідомили йому про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4996

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