Що відомо про бойовий модуль Wolly для Сил оборони України
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Міністерство оборони України допустило до використання Силами оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.
▶️ Модуль Wolly оснащений кулеметом, системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей, а також акумулятором, якого вистачає на декілька днів роботи.
▶️ У листопаді до використання у ЗСУ допустили турелі «Пернач» і «Таврія» українського виробництва, оснащені кулеметами і також придатні до дистанційного керування.
▶️ У грудні першу повністю роботизовану бойову операцію провела 13-та бригада НГУ «Хартія».
▶️ Під час операції використовувались наземні роботизовані комплекси, а також ударні та розвідувальні дрони.
▶️ Впровадження таких технологічних рішень дозволяє знизити ризик для життя військовослужбовців.
Джерело: https://t.me/spravdi/43791