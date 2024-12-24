Що відомо про бойовий модуль Wolly для Сил оборони України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Міністерство оборони України допустило до використання Силами оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.

▶️ Модуль Wolly оснащений кулеметом, системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей, а також акумулятором, якого вистачає на декілька днів роботи.

▶️ У листопаді до використання у ЗСУ допустили турелі «Пернач» і «Таврія» українського виробництва, оснащені кулеметами і також придатні до дистанційного керування.

▶️ У грудні першу повністю роботизовану бойову операцію провела 13-та бригада НГУ «Хартія».

▶️ Під час операції використовувались наземні роботизовані комплекси, а також ударні та розвідувальні дрони.

▶️ Впровадження таких технологічних рішень дозволяє знизити ризик для життя військовослужбовців.

Джерело: https://t.me/spravdi/43791

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