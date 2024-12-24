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Що відомо про бойовий модуль Wolly для Сил оборони України

Що відомо про бойовий модуль Wolly для Сил оборони України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Міністерство оборони України допустило до використання Силами оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.

▶️ Модуль Wolly оснащений кулеметом, системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей, а також акумулятором, якого вистачає на декілька днів роботи.

▶️ У листопаді до використання у ЗСУ допустили турелі «Пернач» і «Таврія» українського виробництва, оснащені кулеметами і також придатні до дистанційного керування.

▶️ У грудні першу повністю роботизовану бойову операцію провела 13-та бригада НГУ «Хартія».

▶️ Під час операції використовувались наземні роботизовані комплекси, а також ударні та розвідувальні дрони.

▶️ Впровадження таких технологічних рішень дозволяє знизити ризик для життя військовослужбовців.

Джерело: https://t.me/spravdi/43791

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