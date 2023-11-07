Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:19
Просмотров: 52

Патриарх Кирилл заявил, что человек не может считать себя русским, если он не ходит в православный храм

Патриарх Кирилл заявил, что человек не может считать себя русским, если он не ходит в православный храм

Об этом он сказал в проповеди после литургии в храме иконы Божией Матери Все скорбящих Радость на Большой Ордынке в Москве. В русский народ патриарх записал и украинцев с беларусами.

«На нашу землю пришла эта беда — междуусобная брань. Враг рода человеческого посмеялся как бы над силой духа русского народа. Когда я говорю „русский“, в данном случае я имею в виду и украинцев, и беларусов, тех самых русских, о которых говорит „Повесть временных лет“, сказав, что отсюда пошла Русская земля, имея в виду и север, и Новгород, и Киев. Так вот, очень важно, мои дорогие, чтобы сегодня понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось, несомненно, глубокой православной верой. А те [кто] говорят — мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: а вы являетесь наследниками тех самых ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь. И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете о себе говорить, как о русских», — сказал Патриарх.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/61210

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Депутат госдумы рф украл идею гитлера о «восточноукраинском гектаре» для оккупантов
Сегодня 10:07    69
Активного переміщення  «шахедів» з ірану на росію зараз не фіксуємо, ― Вадим Скібіцький
Сегодня 09:31    62
Китай окончательно выкинул россию из проекта совместного самолета
Сегодня 09:19    84
До «вісі зла», яку створила росія, може долучитися ще одна країна
Сегодня 08:56    120
Мережею ширяться чутки про те, що військовослужбовців ЗСУ вербують до ізраїльського ЦАХАЛу. Це – неправда
Сегодня 08:45    84
127 британских компаний добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушении санкций в отношении россии
Сегодня 08:17    95
росія підставила саму себе у спробах звинуватити Україну в продажу зброї бойовикам ХАМАС
Сегодня 08:12    116
«Если вот начнется… В течении 4-х часов ему нужно будет явится на место отправки» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:54    100
7 листопада 1917 року розпочалося становлення комуністичного тоталітарного режиму
Сегодня 07:50    103
кремлівська пропаганда вкотре недолуго відмазується від терористичного акту проти Одеси
Сегодня 07:44    91
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 