Патриарх Кирилл заявил, что человек не может считать себя русским, если он не ходит в православный храм

Об этом он сказал в проповеди после литургии в храме иконы Божией Матери Все скорбящих Радость на Большой Ордынке в Москве. В русский народ патриарх записал и украинцев с беларусами.

«На нашу землю пришла эта беда — междуусобная брань. Враг рода человеческого посмеялся как бы над силой духа русского народа. Когда я говорю „русский“, в данном случае я имею в виду и украинцев, и беларусов, тех самых русских, о которых говорит „Повесть временных лет“, сказав, что отсюда пошла Русская земля, имея в виду и север, и Новгород, и Киев. Так вот, очень важно, мои дорогие, чтобы сегодня понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось, несомненно, глубокой православной верой. А те [кто] говорят — мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: а вы являетесь наследниками тех самых ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь. И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете о себе говорить, как о русских», — сказал Патриарх.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/61210

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