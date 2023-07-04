Підбірка ключових результатів НАБУ і САП за місяць

У червні антикорупційні органи:

● викрили голову Тернопільської облради Головка та двох заступників начальника місцевої ОВА на ймовірному хабарі у 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт;

● повідомили про підозру керівнику Батьківщини у Полтавській облраді Бєлашову і трьом його спільникам у справі про збитки Укрзалізниці на 206 млн грн. На суд до Бєлашова прийшла (https://t.me/fuckcorruption/2352) ціла група підтримки на чолі з Тимошенко;

● висунули підозру ексдепутат Київської облради Кузьменку за ймовірне недекларування статків на понад 27 млн грн;

● повідомили про підозру адвокату з Одеси, якого було викрито на одержанні хабара у 2 тисячі доларів;

● викрили заступника керівника та прокурора Слобожанської окружної прокуратури із Дніпропетровщини на створенні штучних доказів для притягнення до відповідальності невинної особи;

● висунули підозру депутату Рівненської облради і лікарю Шевчуку за отримання 1200 доларів, за які він нібито пообіцяв оформити групу інвалідності;

● завершили розслідування махінацій при торгівлі арештованим майном АРМА на суму понад 430 млн грн. Серед фігурантів організатор схеми Довбенко, ексголова АРМА Янчук, колишній голова ДП СЕТАМ Вишньов та ще 8 осіб;

● завершили розслідування справи щодо «лісника Януковича» Сівця та його дружини Журавльової щодо ймовірного вимагання та одержання понад 141 млн грн. Раніше ВАКС засудив до 10 років посередника Олексієнка;

● відправили до суду справу одеської судді Салтан, яку нещодавно викрили на одержанні 4 тисячі доларів;

● відправили до суду справу щодо двох адвокатів, яких викрили на підбурюванні до надання 300 тисяч доларів хабаря нібито керівництву Генпрокуратури;

● відправили до суду справу щодо директора Доненергоекспорту та ексголови тендерного комітету Мирноградвугілля зі збитками на 51,17 млн грн;

● відправили до суду справу «дачі Маразлі» за обвинуваченням одеського чиновника Лунгула щодо зловживань на 75 млн грн;

● екснардепку від ОПЗЖ Королевську розшукують у справі щодо недекларування майна на 4,3 млн грн.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2389

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