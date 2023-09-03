Підключення "Россєльхозбанка" до SWIFT у рамках відновлення зернової угоди не планується

ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела в ООН:

російські ЗМІ спростовують інформацію турецького агентства Anadolu про те, що у нових пропозиціях ООН щодо відновлення зернової угоди безпосередньо фігурує скасування санкцій проти "Россєльхозбанка".

За інформацією джерел пропагандистського агентства ТАСС, основними пунктами з боку ООН є підключення європейської дочірньої компанії "Россєльхозбанка" до системи SWIFT та розблокування заморожених в Європі активів російських компаній, що займаються виробництвом добрив.

"Раніше вже пропонувалося здійснювати розрахунки через систему SWIFT із дочірньою компанією "Россєльхозбанка", але не із самим банком. Йдеться про розвиток цих ідей", — сказав співрозмовник російського агентства в дипломатичних колах ООН.

Джерело пояснює, що ООН і Туреччина навіть при бажанні самостійно не можуть забезпечити підключення до SWIFT дочірньої структури російського банку, оскільки для цього потрібна згода Євросоюзу та США. Крім того, як зазначив співрозмовник, технічна реалізація цієї ідеї може тривати кілька місяців, а Туреччина та ООН хочуть відновити експорт зерна з України якомога швидше.

Джерело: https://t.me/znua_live/110520

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