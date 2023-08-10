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Перлы русских пропагандистов

Перлы русских пропагандистов

▶ ️"Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:

Мир болен, и кроме нас его исцелять некому. Только Русский Мировой Порядок остудит лихие головы свар трансвеститов! Только Русский Мировой Порядок позволит сохранить остатки Европы, как пятиклассницу вырвать из рук педофила!

▶ ️"Военный эксперт" Олег Морянин:

Осенью мы начнём наступать. Жёстко. Новые субъекты прибавятся: Одесса, Николаев, Приднестровье, Гагаузия.

Сухопутный коридор в Калининград, шириной с Прибалтику и часть Польши. Референдум в Сербии о возвращении в Родную гавань, вместе с Косово.

▶ ️"Вице-спикер госдумы рф" Петр Толстой:

Мы шарахнем! Но сначала нам нужно закончить на Украине. А потом спокойно будем шарахать и шарахать. Босфор и Дарданеллы!

▶ ️"Философ" Александр Дугин:

Кто просто либерал, тот готовится к государственной измене!

▶ ️Юнна Мориц:

Для русофобов запад райский сад,

Они ныряют в этот райский зад,

Где рай для их таланта и ума –

Кишка прямая русофобского дерьма!

Сперва – понос, потом – запор и геморрой

У русофобщины под головной корой,

Где рай для их таланта и ума –

Кишка прямая русофобского дерьма!

▶ ️"Поэт" Игорь Караулов:

Поэты живут на подсосе у НАТО

и, надо признаться, живут небогато.

По фюреру учат науку веганства,

вовсю обживают чужое пространство.

Поэты живут в Ереване, Тбилиси,

Сосут европейские вялые сиси.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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