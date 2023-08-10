Перлы русских пропагандистов
▶ ️"Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:
Мир болен, и кроме нас его исцелять некому. Только Русский Мировой Порядок остудит лихие головы свар трансвеститов! Только Русский Мировой Порядок позволит сохранить остатки Европы, как пятиклассницу вырвать из рук педофила!
▶ ️"Военный эксперт" Олег Морянин:
Осенью мы начнём наступать. Жёстко. Новые субъекты прибавятся: Одесса, Николаев, Приднестровье, Гагаузия.
Сухопутный коридор в Калининград, шириной с Прибалтику и часть Польши. Референдум в Сербии о возвращении в Родную гавань, вместе с Косово.
▶ ️"Вице-спикер госдумы рф" Петр Толстой:
Мы шарахнем! Но сначала нам нужно закончить на Украине. А потом спокойно будем шарахать и шарахать. Босфор и Дарданеллы!
▶ ️"Философ" Александр Дугин:
Кто просто либерал, тот готовится к государственной измене!
▶ ️Юнна Мориц:
Для русофобов запад райский сад,
Они ныряют в этот райский зад,
Где рай для их таланта и ума –
Кишка прямая русофобского дерьма!
Сперва – понос, потом – запор и геморрой
У русофобщины под головной корой,
Где рай для их таланта и ума –
Кишка прямая русофобского дерьма!
▶ ️"Поэт" Игорь Караулов:
Поэты живут на подсосе у НАТО
и, надо признаться, живут небогато.
По фюреру учат науку веганства,
вовсю обживают чужое пространство.
Поэты живут в Ереване, Тбилиси,
Сосут европейские вялые сиси.
Джерело: facebook.com/annopolsky