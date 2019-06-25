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Персидский залив затаил дыхание, а нефть рвется вверх

Персидский залив затаил дыхание, а нефть рвется вверх

Ситуация в Персидском заливе накалена до предела и охлаждать её никто не намерен.

Обстановка в Персидском заливе продолжает накаляться. Ведь после того как в очередной раз в регионе на нефтяные танкеры было совершено гибридное нападение, в чем США обвинили Иран, иранские военные сбили американский БПЛА. Такие действия вполне могли послужить началом военной операции, но Дональд Трамп, все же, не дал зеленый свет очередной войне. В свою очередь, президент США отметил, что Тегеран ожидают ещё более жесткие санкции, нежели имеются на сегодняшний день.

Между тем, на обострении наметился рост цен на нефть, что не особо радует в нынешнем положении Иран, но что на руку его партнеру – России. При этом можно только себе представить какой будет у РФ профит, в случае полномасштабного противостояния в регионе, обеспечивающего более чем треть всего мирового экспорта нефти.

Стоит отметить, что при нежелании президента США Дональда Трампа развязывать против Ирана боевые действия, идею применения силы полностью поддерживает глава Госдепа Майк Помпео. Ведь не забываем, что одним из главных и постоянных обещаний трампа остается дешевое и доступное топливо для населения, а война взвинтит цены до небес. При этом, Майк Помпео никому ничего не обещал и вовсе не держится за электоральные настроения. И возможно, если будет допущена ещё одна такая своевольность Ирана, то Трамп не сможет при своем “Сделаем Америку сильной снова!”, в очередной раз спасовать.

Что примечательно, советники Тегерана уже намекают тому на слабость противника, а БПЛА США как летали, так и будут летать в регионе. А потому, снижать напряженность ни одна из сторон в Персидском заливе явно не намерена, ведь у каждой свой профит.

Источник: uc.od.ua

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Темы: война, иран, США

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