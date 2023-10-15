План росії на 2024 рік ― виготовити 2,1 млн боєприпасів. Самотужки агресор цього не зробить, ― Вадим Скібіцький

Держава-агресор росія намагається відновити та наростити виробництво озброєнь, а в осінньо-зимовий період знову атакуватиме енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у розмові із Софією Середою для “Української правди”.

Головне з інтерв’ю:

За вересень значно зросла кількість застосування ударних БПЛА. Також в останні тижні зросла кількість використання ворогом так званих керованих авіаційних бомб.

Навесні та на початку літа росіяни щоденно використовували приблизно до 30-ти таких КАБів. Зараз цей показник становить уже більше 70-ти.

Мета рф ― знищення нашої енергетичної інфраструктури та інших критичних об’єктів, аби нанести нам побільше шкоди, а, можливо, і дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію в окремих регіонах, тому що однозначно це впливатиме на наше цивільне населення.

Воєнна розвідка України дуже пильно стежить за питаннями, які пов’язані з виробництвом будь-якого критичного, насамперед, так званого “високоточного” озброєння рф, БПЛА та інших видів озброєння.

На жаль, попри економічні санкції та чинні обмеження на постачання різного роду продукції до рф, все ж таки їй вдається, використовуючи треті країни, завозити необхідні для виробництва озброєнь компоненти.

Зменшилась кількість застосування ракет повітряного базування. Також бачимо, що росія почала більш активно застосовувати і крилаті, і балістичні ракети комплексу “іскандер”.

Також рф постійно змінює тактику [обстрілів], щоб нанести якомога більше точних ударів, а також щоб накопичити озброєння, яке буде використовуватись для атак по наших об’єктах.

Агресор відновив виробництво ракет “калібр” та Х-101 та намагається наростити обсяги, але, за нашими даними, не все виходить в рф ― визначені ними плани не виконуються.

ГУР МО України, розвідувальне співтовариство, СБУ, ЗСУ ― ми робимо все, щоб наносити удари по об’єктах, залучених до виробництва високоточної зброї, яка застосовується і планується до застосування російською федерацією.

До початку літа росіяни застосовували боєприпаси з їхніх складів. Ці снаряди були виготовлені більше 30 років тому. Відсоток їхнього нормального стану не перевищував половини.

Зараз держава-агресор дуже активно намагається знайти боєприпаси в інших країнах. Та ж сама північна корея, наприклад. Щоб відновити і нарощувати виробництво, росіяни також дуже активно працюють з промисловістю білорусі. Для росіян це критично - 122-мм, 152-мм снаряди, а також реактивні снаряди для установок “Ураган”, “Смерч”, “Град”.

І Європа, і США не були готовими до виробництва такої великої кількості боєприпасів, яку ми зараз використовуємо.

За підтвердженими даними, рф з початку жовтня використовує близько 15 тисяч боєприпасів за день. Це дуже велике виробництво.

І в Європі, і в Америці розуміють, що без нарощування виробництва ми не зможемо отримати ту кількість боєприпасів, яка необхідна для наших Сил оборони.

Плани рф на 2024 рік ― виготовити 2 мільйони 100 тисяч боєприпасів. За нашими даними, без сторонньої допомоги з інших країн рф не зможе цього зробити.

Держава-агресор активно знімає зі зберігання важку техніку, артилерійські системи, приводить її до нормального стану, щоб комплектувати цим озброєнням нові військові частини та з’єднання, які зараз створює рф.

Зокрема, проводяться заходи щодо відновлення 104 повітряно-десантної дивізії рф. Триває формування нових армій ― наприклад, 25-ї армії центрального військового округу рф, яка вже залучена до бойових дій на нашій території, але проблема укомплектування озброєнням для них залишається.

Ми намагаємось завдавати ураження саме критичним елементам оборонно-промислового комплексу рф. Деякі виробництва свого роду є унікальними.

Наприклад, якщо уразити об’єкт, де виготовляється певна складова частина, і ця складова може бути виготовлена тільки на цьому підприємстві, це дозволяє зменшити швидкість виробництва озброєння, або взагалі припинити його виготовлення.

Ми маємо власну методику, згідно з якою визначаємо найбільш критичні об'єкти російського ВПК та виводимо їх з ладу не лише ударами безпілотників, але й іншими методами, щоб пошкодити, відтермінувати та не допустити масового виробництва озброєнь на території рф.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»