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По КАБ за первую неделю июня...

По КАБ за первую неделю июня...

За первую неделю июня российские оккупанты применили немногим меньше 1 тыс КАБ.

В основном применялись авиационные бомбы с УМПК следующих модификаций: ФАБ-250/500/1500, РБК-250/500/1500, ОДАБ-500/1500. В меньшей степени применялись БЕТАБ-500 и УМПБ Д-30СН.

Основные эпицентры применения: Волчанск, Часов Яр, Покровской направление - Авдеевский плацдарм, Кураховское направление.

Не исключено, что в июне РОВ установят новый рекорд по применению данных средств поражения, что обусловлено растущими возможностями по массовому производству УМПК и довольно серьёзному объёму запасов авиационных бомб разных модификаций, оставшихся россии по наследству от СССР.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21906

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