Почему пересыхают водоемы и колодцы на Харьковщине?

Как сохранить воду в колодцах, рассказал и.о. начальника Офиса водных ресурсов в Харьковской области Госводагентства Украины Денис Ткачев.

Специалисты утверждают, что на состояние водоемов влияет количество атмосферных осадков, от которых зависит уровень подземных вод. Подземные воды пополняются зимой: падает снег, и даже когда он тает, влага не сильно испаряется. В отличие от лета: когда во время жары идут ливни, лишь незначительная часть влаги попадает в подземные воды. Осадки выпали, закипели и сразу вернулись в атмосферу, - объясняет Денис Ткачев.

Из-за недостатка воды почва становится плотнее. Этому также способствует факт увеличения площади дорог и обрабатываемых полей. Сквозь плотную почву вода не может просочиться дальше. В лесах, под деревьями, земля более насыщена влагой из-за ее рыхлости.

В городах, где присутствуют обширные забетонированные участки, вода скатывается в реки. Во время осадков уровень водоемов поднимается и сразу же падает. При этом вглубь земли вода не просачивается. Соответственно, подземные источники вокруг городов истощены. Для того, чтобы источники или болота постоянно подпитывали реки, они должны пополняться.

Не только реки, но и колодцы подпитываются за счет подземных вод. При длительном отсутствии осадков первыми высыхают небольшие источники. Большие водоемы мелеют. Неглубокие колодцы быстро теряют воду, постепенно пустеют даже глубокие. Кроме этого, происходит заиление и зарастание подводных источников, - рассказывает Денис Ткачев.

Одной из причин заиления рек является увеличение площади пахотных земель. С одной стороны хорошо, что землю обрабатывают, но с другой - необходимо оставлять какую-то часть пастбищ, сенокосов, водноболотных угодий и луговых экосистем нетронутыми.

Собственникам частных колодцев следует помнить, что качество воды напрямую зависит от того, через что она прошла во время впитывания. Часто водоносный слой колодцев загрязнен вследствие наличия рядом с ними канализации, септиков, мусорных свалок и т.д.

Начальник Офиса водных ресурсов также заявляет, что мысль об исчезновении воды из-за нефтегазовых скважин в корне неверна. Скважины располагаются на строго ограниченной территории, а технология бурения напрямую связана с балансом: сколько воды выкачали из скважины, столько обратно и вернут. К тому же, для технических нужд используют воду повторно.

Источник: sq.com.ua

Автор: Данила Войтенко

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