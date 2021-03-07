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Под Харьковом горела дача: пострадал хозяин дома

Под Харьковом горела дача: пострадал хозяин дома

В Харьковском районе во время пожара в дачном доме пострадал 59-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 6 марта в 11:52 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Борщевая, горит дачный дом в садовом обществе «Озон».

Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что горит частично дачный дом и пристройка к нему на площади 70 м.кв.

Во время пожара пострадал владелец дома, мужчина 1962 года рождения.

Он получил ожоги обеих рук (кисти) и лица, 2-й степени, 3%, но от госпитализации отказался.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 12:55 и ликвидировали в 17:30.

Причину его возникновения пока выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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