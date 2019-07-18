Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)

В Харьковской области пропал 17-летний Максим Шевцов.

Об этом сообщили в Барвенковском отделе полиции ГУНП в Харьковской области.

10 июля мальчик ушел из дома и не вернулся.

Его приметы: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет в черную кофту с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам (05757) 4-29-99 (дежурная часть), 0663309216 или 102.

Источник: sq.com.ua

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