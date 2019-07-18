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Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)
В Харьковской области пропал 17-летний Максим Шевцов.
Об этом сообщили в Барвенковском отделе полиции ГУНП в Харьковской области.
10 июля мальчик ушел из дома и не вернулся.
Его приметы: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, волосы русые.
Был одет в черную кофту с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам (05757) 4-29-99 (дежурная часть), 0663309216 или 102.
Источник: sq.com.ua
Темы: барвенково, полиция, розыск, харьков
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