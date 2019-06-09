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Под Харьковом разогнали стихийные рынки

Под Харьковом разогнали стихийные рынки

На территории Песочинской объединенной территориальной громады 7 июня провели рейд по выявлению и ликвидации точек стихийной торговли. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В рамках рейда установлены основные места несанкционированной торговли: микрорайон "Мобиль" и район рынка возле станции "Рыжов" в Песочине.

В результате выявлено и прекращено около 20 фактов стихийной торговли в неустановленных местах.

Рейд проводился комиссией с участием представителей Песочинского поселкового совета, Нацполиции, и Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Источник: sq.com.ua

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