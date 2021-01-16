Под Харьковом - выброс неизвестного вещества - мэр Славянска

Жители Донецкой области жалуются на ухудшение качества питьевой воды, которое могло произойти из-за выброса в реку Уды под Харьковом. Она впадает в Северский Донец. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"В Харьковской области зафиксирован выброс в речку Уды, которая впадает в Северский Донец. Поэтому с января Бассейновые управления водных ресурсов отмечают ухудшение качества воды в реке Северский Донец. Взятые пробы выявляют превышение ионов аммония сверх допустимых норм", - написал Лях.

В то же время КП "Компания Вода Донбасса" утверждает, что концентрации аммония выше фоновых значений не являются редкостью для осенне-зимнего периода.

"Состав воды, поступающей на сооружения водоподготовки, и питьевой воды контролируется ежедневно лабораторной службой", - говорится в сообщении компании.

В свою очередь, в Северско-Донецкого бассейновом управлении водных ресурсов сообщили, что КП "Компания Вода Донбасса", КП "Харьковводоканал", КП "Славгорводоканал", КП "Краматорский водоканал", КП "Попаснянский районный водоканал" а также Харьковский региональный центр по гидрометеорологии совместно с представителями Харьковской, Донецкой и Луганской облгосадминистраций сейчас устанавливают причины и источники возможного загрязнения, корректируют дальнейшие действия для улучшения состояния качества воды.

Источник: sq.com.ua

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