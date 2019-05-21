Пожар на Грозненской: в квартире многоэтажки горела стиральная машина

21 мая в 14:22 спасателям поступило сообщение о том, что на первом этаже жилого девятиэтажного дома на ул. Грозненской, 54 в Харькове произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В квартире на кухне горела стиральная машина и домашние вещи.

Прибывшие на место бойцы ГСЧС в 14:42 локализовали пожар, предупредив дальнейшее распространение огня. Площадь пожара составляла 2 кв.м.

При обследовании квартиры спасатели нашли ее хозяина, 1960 года рождения и сразу вывели из опасной зоны на свежий воздух. Он не пострадал.

Также спасатели эвакуировали 10 жителей подъезда.

Ликвидировали огонь пожарные в 14:50.

Причину пожара сейчас устанавливают.

Агентство Телевидения Новости