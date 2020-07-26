Происшествия
Перейти к списку новостей
26.07.2020 15:30
Просмотров: 201

Пожар на Ильинской: мужчина отравился угарным газом и умер в карете скорой

Пожар на Ильинской: мужчина отравился угарным газом и умер в карете скорой

Сегодня, 26 июля, в 00:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме, что находится на улице Ильинской.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию спасателей было установлено, что в доме горела кухня на площади 35 кв.м. В 3:13 пожар был полностью ликвидирован.

Хозяин дома, мужчина 1974 года рождения, умер в карете скорой с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Окончательная причина пожара устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

9 пожаров за сутки. Спасатели тушили мусор, траву и камыши на Харьковщине (ФОТО)
26.07.2020 06:42    145
Во Франции дети выпрыгнули из окна 3 этажа из-за пожара
23.07.2020 00:55    258
Ночью в Харькове сгорело два автомобиля
22.07.2020 10:31    278
Под Харьковом на ходу загорелся автобус, в котором ехало 15 человек
21.07.2020 11:08    476
В Купянском районе горело поле пшеницы
20.07.2020 08:23    133
На проспекте Науки сожгли машину
19.07.2020 12:30    397
Борьба с масштабными пожарами: харьковские спасатели вернулись из Луганской области
16.07.2020 19:32    204
В Харьковской области горел частный дом
16.07.2020 11:05    242
На Харьковщине горели поля с пшеницей и ячменем
14.07.2020 10:22    234
В Изюмском районе на поле загорелся автомобиль: сгорело 8 га пшеницы
13.07.2020 15:06    270
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 