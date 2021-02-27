Происшествия
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27.02.2021 16:51
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Пожар в больнице Черновцов: выясняется причина трагедии

Пожар в больнице Черновцов: выясняется причина трагедии

Пожар в Черновицкой больнице №1 случился не в результате взрыва кислородного баллона. Возможной причиной пожара мог быть спирт у одного из пациентов. Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Версию о взрыве кислородного баллона опровергла заместитель главы облгосадминистрации Наталья Гусак. В то же время мэр города Роман Кличук рассказал, что "возгорание, вероятнее всего, произошло на месте больного".

"Из-за чего это случилось, неизвестно. Или он курил, или вылил на себя спирт и загорелся... Скорее всего, вторая версия", - сказал Кличук.

Версию с воспламенением из-за кипятильника также отрицают.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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