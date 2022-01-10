Пожар в пятиэтажке на Салтовке: огонь полностью уничтожил квартиру

Пожар в Московском районе, а именно — на улице Гвардейцы Широнинцев, вспыхнул около 10 часов вечера. Пламя загорелось в одной из квартир на 5-м этаже. Надежда живет на 4-м прямо под квартирой, в которой и вспыхнул пожар. Сейчас женщина осматривает свой дом и подсчитывает ущерб, ведь из-за ночного пожара пострадала и ее квартира. Обои на стенах начали отклеиваться, а с потолка до сих пор капает вода.

Надежда

Очень много было воды, и вон там текло, по мебели тут текло. Но, слава Богу, одежда сухая.

А вот Наталья до сих пор шокирована и не может прийти в себя. Женщина рассказывает: о пожаре узнала от соседей, ведь они первыми заметили огонь и начали бегать по квартирам и предупреждать людей. Наталья вместе со своим мужем и детьми схватили одежду и выбежали на улицу.

Наталья

Там внизу сосед был с соседнего подъезда. Услышали какой-то хлопок. Они говорят, может зажигалка взорвалась, но зажигалка взорвалась, и такой огонь сразу не может быть, это он вызвал пожарных.

Местные жители рассказывают: в этой квартире живет мужчина, который часто выпивает. Он постоянно приводит в свою квартиру товарищей, с которыми они громко отдыхают и мешают всем живущим рядом.

Надежда признается: горе-сосед несколько раз ее затапливал.

Надежда

Куда мы только не писали, писали последнее письмо. Даже подписали с 4-го подъезда соседи, потому что невыносимо — клоповник тут, тараканщик тут. Кошмар, носит с мусора все.

На место происшествия спасатели прибыли в считанные минуты, но пламя уже успело хорошо распространиться по квартире. Во время пожара в доме было трое мужчин, двоих спасатели вынесли на свежий воздух, третий мужчина смог выйти из горящей квартиры самостоятельно. Через полчаса спасателям удалось потушить пламя.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На момент прибуття було встановлено, що у квартирі горіла кімната, домашні речі, меблі, частково коридор та речі на балконі загальна площа склала близько 15 квадратних метрів.

В ГСЧС сообщили во время этого пожара никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем.

Агентство Телевидения Новости