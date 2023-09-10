Покрышки и самолёты

В последнее время в сети появилось много фотографий со спутников и «с поверхности» российской стратегической и тактической авиации, бережно устланной автомобильными покрышками.

По этому поводу много шуток, но давайте разберёмся, действенно ли это?

Прежде всего и перво-наперво, отмечу, что это демонстрация деградации российской авиации в вопросах обеспечения её средствами защиты, от простейших средств поражения. Отсутствие концепции постоянных и временных укратий, ещё со времён СССР, привело к невозможности защитить авиацию от... града.

И это правда. Советская авиация не имела надёжных систем укрытия по одной простой причине. Не смотря на всю пропаганду о третей мировой войне и угрозе коварного Запада, СССР всегда был уверен в своей безопасности и отсутствия угрозы ведения боевых действий на его территории.

Аналогично и россия, вливая в глотку потребителям информационного фаст-фуда декалитры нарративов об «угрозе» от «коварного» НАТО, всегда прекрасно понимала, что угроза от альянса ей не исходит до тех пор, пока она сама не прыгнет на него. А это был бы суицидальный прыжок.

С другой стороны, россия не рассчитывала, что война с Украиной может затянуться дольше чем на 3 дня... неделю... 2-3 недели... месяц. А в последствии и по территории россии начнут прилетать некие не НАТОвские неопознанные летательные объекты. Но, поздно пить Поляну Квасову...

Шины.

Примитивное решение, обусловленное отсутствием технической и технологической компоненты с интеллектуальной составляющей. То есть, просто более высокотехнологичного метода противодействия угрозам. Но, всё же, с определённой эффективность в ряде случаев.

Случай №1 — атака с воздуха.

Шины могут применяться для предотвращения атак с воздуха малогабаритными объектами. Но, есть нюанс.

Если мы говорим об объекте с функцией подрыва в воздухе, до соприкосновения с целью и с рассеиванием осколочных элементов, то, отчасти — да.

Часть осколков на себя примут шины, сохранив большую площадь самолёта неповреждённой. Но это не исключает меньшие, но всё же повреждения, которые всё равно не позволят до ремонта полноценно использовать самолёт. Да, ремонт займёт меньше времени, но всё же.

В случае дрона-камикадзе, который непосредственно таранит цель, вообще бессмысленная защита.

Но куда интереснее дрон сбрасывающий взрывное устройство, например, гранату. И в данном случае шины не столько препятствие, сколько — помощник!

Представим себе сброс гранаты Ф-1 на Ту-22М3 без шин, каков будет эффект? Граната скатится по поверхности самолёта и детонирует на земле. В свою очередь шины помогут зафиксировать гранату на поверхности, внутри себя и тогда посредством простейшего средства можно уничтожить «стратег».

Не менее интересен вариант с зажигательными смесями, которые без труда помогут воспламенить эту эрзац-защиту, тем самым создав серьёзный пожар со всеми вытекающими последствиями.

В общем, понапридумывали оккупанты из безысходности всякой ерунды себе же на голову?

Не совсем так.

Случай №2 — разведка.

Шины на тактической и стратегической авиации кажутся бездарной защитой от дронов и БПЛА, но именно ударного типа, либо камикадзе. В свою очередь, для разведывательных они искажают контуры самолёта. Таким образом оккупанты стараются не защитить, а замаскировать авиацию.

И это касается не только искажения, например, при оперировании ночью. Спутники выполняющие слежение в радиолокационном диапазоне так же не распознают самолёт с шинами как целостный, структурный объект. Это минимизирует эффективность собираемой информации подобными средствами.

Выводы.

Итак, с одной стороны шины на самолётах расширяют возможности поражения авиации средствами, которые ранее имели посредственное КПД. Согласитесь, любой FPV дрон, купленный на Amazon на территории россии, с гранатой Ф-1 это проблема для дорогого и уникального Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160.

С учётом таких обстоятельств, даже любой российский партизан, недовольный политикой путина, может купить дрон, начинить его простейшей зажигательной смесью и сжечь Ту-22М3!

С другой стороны, шины осложняют разведку и распознавание самолётов в тех или иных условиях.

В общем, палка о двух концах. С одной стороны россияне попытались уменьшить заметность своей авиации для объектов с потенциальной угрозой, а с другой стороны, они всё таки сделали их более уязвимыми.

И всё это благодаря тому, что системного решения безопасности авиации у них как не было, так и не будет.

Джерело: site.ua

Автор: Александр Коваленко

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